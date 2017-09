L'été tarde à laisser sa place

Au Bistro CoqLicorne, dans le Vieux-Hull, les chaudes températures de septembre ont permis de maintenir la clientèle à un rythme presque estival. Un vendredi comme celui que l'on vient de vivre permet d'accueillir au resto entre 300 et 400 clients en une seule journée, une augmentation de près de 20 % par rapport à septembre 2016.

« Mon midi a flippé ! », nous dit Emmanuel Croteau-Benoît, copropriétaire du resto ; ce qui veut dire que deux services ont été offerts en terrasse, le midi, plutôt qu'un seul, comme normalement à cette période de la saison. Même scénario le soir, à 18 h et 20 h ; deux services ont été offerts. Et nous sommes ici en « mode heures supplémentaires » : tous les employés doivent étirer leur journée de travail à cause de cet afflux de clients.

Au bureau d'accueil de Tourisme Outaouais à Gatineau, rue Laurier, l'affluence est digne des meilleures journées d'été en ce mois de septembre. Après un été, là aussi exceptionnel, avec une hausse de fréquentation touristique de 144 % en juillet, et de semblable ou supérieure en août (les statistiques d'août n'ont pas encore été comptabilisées), France Bélisle, directrice générale de Tourisme Outaouais, s'attend à un mois de septembre « qui fracassera les records ».

Les mois de septembre accueillent normalement, bon an, mal an, une clientèle européenne - française, allemande et belge. Un mois d'une telle beauté permet de leur offrir une palette d'activités supérieure à la normale, nous dit Mme Bélisle.

Savoir en profiter, mais...

Environnement Canada est clair dans ses prévisions pour ce week-end : les températures et le taux d'humidité devraient augmenter sous l'effet d'un ciel qui continuera d'être ensoleillé cette fin de semaine. L'indice humidex maximal devrait s'approcher de 40, samedi et dimanche, et des températures anormalement chaudes pour la saison et l'humidité persisteront probablement jusqu'au début de la semaine prochaine.