Canicule sans jeux d'eau à Hull et Aylmer

Les enfants pourront aller se rafraîchir dans la majorité des jeux d'eau de Gatineau et d'Ottawa pendant que la canicule sévira au cours des prochains jours. Seuls ceux situés dans les parcs des secteurs Hull et Aylmer demeureront fermés en raison des restrictions découlant des travaux en cours à l'usine d'eau potable.

Alors que la saison des jeux d'eau à Gatineau se terminait le 6 septembre dernier, la Ville a décidé de procéder à leur réouverture en raison des températures élevées prévues pour les jours qui viennent. Les jeux d'eau des secteurs Gatineau, Masson-Angers et Buckingham devraient donc tous être fonctionnels dès vendredi midi, a fait savoir la Ville.

Il a toutefois été décidé de ne pas ouvrir les jeux d'eau des secteurs Hull et Aylmer, puisque les travaux d'agrandissement et de modernisation de l'usine d'eau potable du secteur Hull forcent depuis le 1er septembre la Ville à interdire tout arrosage mécanique dans les secteurs Hull et Aylmer, le tout dans le but de limiter la consommation d'eau. La municipalité indique qu'elle fermera de nouveau les jeux d'eau qui auront été rouverts après la canicule.

Du côté d'Ottawa, où les jeux d'eau devaient fermer le 19 septembre, la Ville a indiqué qu'elle prolongeait d'une semaine leur ouverture en raison de la canicule.