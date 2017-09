Hydropothicaire vend du cannabis casher

La société gatinoise a annoncé lundi avoir obtenu la certification en question des mains de Vadd HaKashrut, la seule instance d'une certification casher qui peut être accordée à des produits de cannabis au Canada. Trois gammes de produits transformés par la société basée à Masson-Angers sont visées par la certification casher, soit la marijuana en poudre prête à consommer, l'huile de cannabis à la menthe pour vaporisateur et la gamme H2 de produits moulus. « La certification casher est importante pour Hydropothicaire, car elle témoigne de l'accent que nous mettons sur des vérifications rigoureuses, le contrôle par des tiers indépendants et l'innovation dans la création de produits faciles à utiliser », a indiqué par voie de communiqué Sébastien St-Louis, cofondateur et PDG d'Hydropothicaire. L'obtention de la certification casher se fait au terme de plusieurs étapes, parmi lesquelles on retrouve une vérification des protocoles de nettoyage, un examen de la conformité casher et des inspections faites sur place durant toute l'année, précise-t-on dans le communiqué.