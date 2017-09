Vote des syndiqués à la STO

Les membres du syndicat des chauffeurs et employés de l'entretien de la Société de transport de l'Outaouais (STO) se prononcent ce vendredi sur la plus récente offre patronale qui leur a été soumise.

Après deux jours d'assemblées organisées par la section locale 591 du Syndicat uni du transport pour présenter les détails de l'offre à ses quelque 600 membres, ces derniers peuvent voter, entre 6 h et 18 h vendredi, dans l'un des deux garages de la STO.

Les résultats devraient être connus en soirée.

Le conflit entre les deux parties a fait couler beaucoup d'encre dans la dernière année, entre autres en raison des moyens de pression et des journées de grève tournante observée en janvier, février et mars. La convention collective des chauffeurs et employés de l'entretien de la STO est échue depuis le 31 décembre 2014.