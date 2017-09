Un pas de plus vers le Hard Rock Casino

Un pas de plus s'apprête à être franchi dans la transformation de l'hippodrome Rideau-Carleton en Hard Rock Casino Ottawa, projet annoncé en mai dernier par la Société des loteries et des jeux de l'Ontario.

Lors d'un vote mardi, le Comité des finances et du développement économique de la Ville a approuvé l'ajout de 21 tables de jeu dans le complexe où la multinationale Hard Rock International prévoit investir jusqu'à 320 millions $, en plus de confirmer le site du chemin Albion comme étant celui où peut être exploité un établissement de jeu dans la capitale. D'ici le 13 septembre, date à laquelle le conseil municipal votera sur le projet et l'entreprise pourrait prendre en charge les opérations des lieux, le public est appelé à se prononcer au sujet de cet emplacement. Mardi, trois élus municipaux, soit Diane Deans, Keith Egli et David Chernushenko, ont exprimé des craintes en lien avec le jeu pathologique.