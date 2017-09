66 000 $ pour le Centre patrimonial de la Maison Fairbairn

Une aide financière totale de 66 265 $ est accordée par Ottawa et Québec au Centre patrimonial de la Maison Fairbairn pour son projet «La provenance de vos aliments - Where does your food come from».

En plus de faire mieux faire connaître la provenance des aliments, l'exposition soulignera l'importance sociohistorique de l'agriculture dans la société québécoise. Elle sera présentée dans les foires agricoles, les marchés publics et les écoles de l'Outaouais et des Laurentides.

Québec contribue une somme de près de 30 000 $ dans le cadre de son Programme Proximité du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, en vertu de l'entente Canada-Québec Cultivons l'avenir 2. Le ministère du Patrimoine canadien contribue plus de 36 000 $ dans le cadre de son programme de financement des langues officielles. Le projet sera réalisé en partenariat avec Quebec Farmer's Association et l'Union des producteurs agricoles.

Jean-Claude Poissant, secrétaire parlementaire de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, et la ministre de la Justice, ministre responsable de la région de l'Outaouais et députée de Gatineau, Stéphanie Vallée, ont fait l'annonce de ce financement, mardi.

Fondé en 2012, le Centre patrimonial de la Maison Fairbairn est un organisme à but non lucratif ayant pour mission de faire connaître à la population l'histoire de la région de la Vallée de la Gatineau et ses environs.