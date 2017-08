Air Transat «assume une part des responsabilités» du cafouillage d'Ottawa

Le transporteur aérien a livré sa version des faits relativement à la soirée infernale vécue par les centaines de passagers pris dans deux de ses avions, sur le tarmac de l'aéroport d'Ottawa.

«Les retards, et l'épuisement du carburant dans l'appareil en provenance de Bruxelles, ont été le résultat d'un engrenage complexe», a affirmé un membre de la direction d'Air Transat, jeudi.

«Nous avons une part des responsabilités dans cette situation, que nous assumons, mais sous ne contrôlions pas tous les paramètres. En outre, il doit être absolument clair que si nous avions su dès le début que le délai serait aussi long (plus de 5 heures), nous aurions pris des décisions différentes. Mais la situation évoluait d'heure en heure, le pilote croyait qu'il pourrait repartir rapidement, et faire descendre les passagers aurait considérablement allongé les délais», a précisé le vice-président aux Ressources humaines et aux affaires publiques d'Air Transat.

Aucun autre transporteur n'a fait descendre ses passagers, le soir du 31 juillet.

Une vingtaine d'appareils a dû se poser à Ottawa au lieu de Toronto ou Montréal, où la météo était trop mauvaise.

Certaines autres compagnies ont aussi connu des délais importants - jusqu'à trois heures - avant de décoller.

Air Transat s'est expliquée, jeudi, devant l'Office des Transports du Canada.