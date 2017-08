Les aéroports et compagnies aériennes devront s'adapter aux changements climatiques, qui provoqueront de plus en plus de situations où les avions atterriront en masse à la dernière minute, comme ce fut le cas le 31 juillet dernier à Ottawa.

C'est l'avis du directeur de la sécurité aérienne et capitaine d'Airbus 330 d'Air Transat, Matthew Jackson, qui a témoigné jeudi devant l'Office des Transports du Canada.

Les audiences doivent éclaircir les circonstances ayant mené au cafouillage de ce soir de juillet, quand des centaines de passagers de deux appareils du transporteur ont été forcés d'attendre de quatre à six heures au sol.

Leurs appareils, détournés à cause de la mauvaise météo à Toronto et à Montréal, ont été pris dans une longue file d'attente, alors qu'une vingtaine d'avions ont dû atterrir.

Il s'agit d'un trop lourd trafic pour le terminal d'Ottawa.

Les deux appareils les plus touchés sont deux des quatre appartenant à Air Transat qui ont dû faire escale dans la capitale.

Les pilotes étaient en attente de carburant, chose qui semble avoir été beaucoup plus ardue en raison de l'énorme trafic pour un petit aéroport comme celui d'Ottawa.

«Peut-être y aurait-il pu avoir une meilleure communication entre les compagnies aériennes et l'aéroport», a commenté M. Jackson.

«J'aimerais m'asseoir, avec les autres compagnies et l'aéroport d'Ottawa qui ont tous vécu cette expérience du 31 juillet. Des événements comme celui-là (des détournements majeurs pour cause météorologique) vont se reproduire. Le réchauffement climatique a des impacts sur le trafic aérien. Il y a plus d'ouragans et d'orages, dit celui qui compte 20 ans d'expérience. Il fait s'asseoir ensemble et trouver des solutions.»

Jeudi matin, un des pilotes d'Air Transat impliqués dans cette mésaventure a raconté sa difficile soirée.

De retour de Rome, il a expliqué comment son appareil avait été doublé au ravitaillement par d'autres appareils, même s'ils étaient arrivés après le siens.

«On nous disait toujours 'encore 30 minutes, encore 30 minutes'. On n'arrivait jamais à avoir du carburant.»

L'arrivée d'un énorme Airbus 380 a ralenti le ravitaillement des autres appareils.

L'aéroport d'Ottawa n'est pas nécessairement équipé pour recevoir un tel géant. Après le ravitaillement de celui-ci, le camion-citerne a dû rebrousser chemin pour aller chercher d'autre carburant pour les autres avions en attente.

Le pilote, qui croyait toujours décoller de demie heure en demie heure, n'a donc pas fait descendre des passagers.

«Je me disais qu'avec le nombre de passagers de tous les avions sur le tarmac, cela aurait pris 90 autobus nolisés... faire descendre mes 300 passagers aurait pris au moins une heure. Quand on se fait dire qu'il reste 30 minutes, on attend.»

Lors de son témoignage, jeudi, le pilote semblait toujours avoir cette soirée sur le coeur, tout comme de nombreux passagers qui ont publiquement dénoncé leur soirée infernale, sans eau, ni nourriture et air conditionné.

Le président d'Air Transat, Jean-François Lemay, doit témoigner jeudi après-midi.