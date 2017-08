Encore des cônes orange cet automne

Lors d'un breffage technique, le président du comité des transports, le conseiller Keith Egli, accompagné de fonctionnaires de la Ville d'Ottawa, a fait le point mercredi sur les projets totalisant plus de 458 millions $ en cours cette année et des répercussions qu'ils auront sur la circulation cet automne.

Plus de 300 projets pour la réfection de la chaussée et les réseaux d'aqueduc et environ 450 projets de bâtiments et de parcs sont en cours. Environ 88 M$ viennent du Fonds pour l'infrastructure de transport en commun et 100 M$ pour le Fond d'eau potable et le traitement des eaux.

La Ville a pris diverses mesures pour minimiser les impacts de ces nombreux chantiers dans les principaux corridors de transport dans le centre-ville pour permettre la tenue de plusieurs événements d'importance liés aux célébrations du 150e anniversaire de la Confédération. D'ici la fin de l'année, les projets à l'extérieur du centre-ville seront encore priorisés.

La présentation de la Coupe Grey le 26 novembre, de même que la Classique de la LNH le 16 décembre viendront accroître de façon importante l'affluence et des mesures visant à faciliter les déplacements seront prises notamment avec OC Transpo. Ces mesures seront annoncées quelques semaines avant ces événements.

En attendant, les travaux se poursuivent en prévision des travaux liés au train léger, le plus important projet de l'histoire de la Capitale. Les travaux vont bon train dans les stations de l'est, Blair, Tremblay, Cyrville et St-Laurent.

La construction des wagons bat son plein alors que 17 des 34 wagons ont déjà été assemblés. Les tests sur rail sont déjà commencés à l'est de la station Tremblay.

Parmi les autres importants projets, il y a celui du projet du tunnel de stockage des égouts unitaires qui se poursuit à divers sites. Plus tard cet automne, on prévoit le creusage du tunnel le long de la rue Kent, de Chamberlain jusqu'à la rivière des Outaouais, derrière la Cour suprême.

Le projet de la passerelle du canal Rideau, reliant l'avenue Fifth à la rue Clegg, doit aussi débuter et devrait être complété d'ici deux ans.