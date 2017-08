Cafouillage d'Air Transat: les passagers n'y croient toujours pas

Les vols d'Air Transat no 157 de Bruxelles et no 507 de Rome ont été retardés à cause de la météo à Toronto et à Montréal. Les deux appareils ont été cloués au sol pendant quatre et six heures.

Les passagers ont souffert de malaises lors de longues heures d'attente, sans pouvoir descendre ni recevoir de rafraîchissements.

En tout, vingt appareils, dont un Airbus A330 avec 336 passagers à bord, ont dû se ravitailler à Ottawa.

Une passagère, Marie-Hélène Tremblay, a raconté sa soirée infernale à bord du vol provenant de Rome. Voyageant avec son conjoint et son bébé de 13 mois, la mère a dit avoir manqué de nourriture pour son enfant.

C'était le comble pour la famille de Mme Tremblay, qui s'était fait voler tous ses bagages juste avant de quitter Rome.

La famille voyageait en classe affaires. Selon elle, sa classe a été mieux traitée que la classe économique, où tout manquait, même l'eau, l'air frais, le papier hygiénique et autres produits de base.

L'air conditionné ne fonctionnait pas, et le capitaine ne cessait de dire que le décollage était imminent.

Des passagers ont demandé à sortir prendre l'air, alors que le personnel répondait que c'était impossible.

« On s'est rendu compte que des gens semblaient malades à l'arrière de l'avion. Des portes ont été ouvertes, nous avons vu du personnel sortir et des services d'urgence voulaient monter à bord. On nous disait, aux passagers, que ce n'était pas possible de sortir. Puis, j'ai vu des employés sortir pour prendre des égoportraits avec l'avion derrière eux. Tous les passagers étaient découragés et eux trouvaient la situation un peu cocasse. »

Selon Mme Tremblay, le personnel était très courtois, « sauf un, baveux ».

Deux autres passagers, Alan et Patricia Abraham, ont raconté qu'un passager a été malade dans l'avion.

« Il a vomi sur une autre personne. Une employée a tenté de le nettoyer. Imaginez l'odeur après plus de quatre heures. »

Les Abraham se sont dits insultés par les dires et le comportement d'un agent de bord, qui répondait de façon cavalière à leur question à savoir s'il était possible de sortir et de prendre un autobus vers Montréal.

Seules quelques croustilles et de la « malbouffe » étaient disponibles, en quantité insuffisante, à bord.

Dans l'autre avion, Brice de Shietere arrivait de Bruxelles. Parti visiter sa famille dans son pays d'origine, le voyageur revenait chez lui, à Ottawa. « On devait atterrir à Montréal, mais j'ai demandé à l'équipage si je pouvais descendre, car je pouvais me débrouiller en me rendant chez moi à Ottawa. C'était toujours non. »