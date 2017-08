Deux supermarchés IGA obtiennent une aide de Québec

Deux supermarchés de la région pourront réduire leurs gaz à effet serre de façon importante grâce à une aide provenant du Fonds vert du gouvernement du Québec. Une somme totalisant près de 280 000 $ a été versée à l'entreprise Sobey's pour les IGA de Cantley et de Chelsea dans le cadre du programme ÉcoPerformance administré par Transition énergétique Québec et financé par le Fonds vert.

Les besoins énergétiques des deux supermarchés d'alimentation seront assurés par de nouveaux systèmes assurant la technologie du CO2, qui permettra notamment de récupérer la majeure partie de la chaleur rejetée, permettant ainsi de réduire les gaz à effet de serre. Une fois redistribuée, la chaleur assurera le chauffage et produira de l'eau chaude domestique.

La technologie permettra des économies annuelles d'électricité d'environ 1,65 million kWh pour les deux bâtiments. La réduction des émissions de GES de 1167,8 t de CO2 par an équivaut au retrait de la route de 343 véhicules légers par an.

« Je me réjouis que cette entreprise, bien implantée au Québec et plus précisément ici dans la MRC des Collines-de-l'Outaouais, contribue à insuffler un vent de changement sur le plan de l'efficacité énergétique », a indiqué Stéphanie Vallée, ministre de la Justice et responsable de la région de l'Outaouais et députée de Gatineau.

Le programme ÉcoPerformance, financé par le Fonds vert et par la quote-part des distributeurs d'énergie, vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre et la consommation énergétique des organisations par le biais de mesures liées à la consommation, la production d'énergie et l'amélioration des procédés.