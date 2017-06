Nouveau circuit touristique en autobus

L'entreprise Tours Centre-Ville GO lance samedi un nouveau circuit touristique à bord d'un autobus scolaire transformé en véhicule à ciel ouvert afin de faire découvrir divers attractions gatinoises et ottaviennes.

La gérante aux opérations de Tours Centre-Ville GO, Annabelle Bergevin, a indiqué que ce nouveau circuit, qui sera offert jusqu'au 4 septembre, vise à «mettre en valeur l'histoire, la culture et le divertissement qu'il y a à Gatineau». Des arrêts sont notamment prévus à la place Aubry, à la Fonderie, aux Brasseurs du Temps et au Musée canadien de l'histoire du côté québécois, et à la basilique-cathédrale Notre-Dame, au Musée des beaux-arts du Canada, au parlement et au marché By sur la rive ontarienne. Un guide bilingue sera à bord pour informer les passagers.

Les autobus de la compagnie, métamorphosés aux couleurs de Gatineau 2017 dans le cadre des activités entourant le 150 e anniversaire de la Confédération canadienne, parcourra le coeur du secteur Hull et celui d'Ottawa dans une formule où les passagers pourront embarquer et débarquer à leur guise au cours d'une même journée avec leur laissez-passer, en fonction d'un circuit qui dure environ une heure.

La découverte du Vieux-Hull sous un angle patrimonial en canot, en rabaska, à vélo ou à pied sera au coeur de la mission du projet Gatineau Plein Air, qui proposera dès cet été diverses activités aux citoyens et aux touristes de la région.

Mis sur pied par l'organisme à but non lucratif qu'est le Musée du patrimoine brassicole régional des Brasseurs du Temps, Gatineau Plein Air concentrera ses activités sur et autour du ruiseeau de la Brasserie.

«Ce qu'on propose, nous, c'est de vivre Gatineau 'pleinairement', à pied, en vélo, en canot, a indiqué l'homme d'affaires Marc Godin, l'un des instigateurs du projet. On veut utiliser les modes de déplacement actifs et les activitiés de plein air comme véhicules pour découvrir le patrimoine naturel et culturel de Gatineau et éventuellement de l'Outaouais.»

Des cours d'initiation au canot seront notamment offerts les dimanches, du 9 juillet au 3 septembre, et seront gratuits pour les détenteurs d'une carte Accès Gatineau Plus. Ce sera également le cas pour la location de canots.

Un «Grand défi des familles» sera aussi organisé le samedi 15 juillet dès 10h, tandis que des courses de canot auront lieu sur le ruisseau à quatre reprises au courant de l'été, les jeudis soirs.

À bicyclette, Gatineau Plein Air offrira entre autres le Vélo des légendes, un parcours de cinq kilomètres sur deux heures au coût de 10$, les dimanches.

Des visites guidées à pied sont aussi prévues les jeudis soirs au coût de 15$. Différents thèmes seront explorés tels que le patrimoine bâti du centre-ville avec Michel Prévost, les berges de la rivière et la présence autochtone avec Charles Thériault et les trésors cachés de la faune et de la flore avec Pascal Samson.

À plus long terme, Gatineau Plein Air pourrait étendre ses tentacules ailleurs dans la région. «On commence tout petit avec l'île de Hull, on va apprendre à marcher avant de courir, mais notre objectif, c'est un peu d'aider à structurer l'offre de plein air en tant qu'industrie récréotouristique», a mentionné M. Godin.

Les détails de la programmation de Gatineau Plein Air sont disponibles au www.gatineaupleinair.ca ou au 819-208-8815.