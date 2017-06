Fête nationale/St-Jean-Baptiste: quoi faire?

Où: parc municipal et centre communautaire de Fournier

Qui: Ferdo le magicien, Moonfruits et Chuck Labelle

Qui: Canailles, Julien Morissette, Les sociables et autres

Qui: Damien Robitaille et ses invités

Où: parc Gilles-Maisonneuve et Carrefour culturel ESTacade

Où: rue Clarence (marché By)

Qui: Céleste Lévis, Swing, Paul Daraîche et ses invités

Quand: 23, 24 et 25 juin

Qui: Manèges, défilé écologique et spectacles de Sofia Nolin, Kevin Parent, Caillou, et La Chicane

En raison des célébrations de la Fête nationale et de la Saint-Jean-Baptiste, Le Droit ne sera pas publié le samedi 24 juin. Vous pouvez continuer à suivre l'actualité d'ici et d'ailleurs en consultant le www.ledroit.ca et notre application tablette. Le Droit sera de retour lundi.