«Prévisible», dit la Chambre de Commerce

«Prévisible», dit-il, puisque l'entreprise ne s'est pas adaptée au marché, chamboulé par l'achat en ligne et le positionnement d'autres chaines, qui se renouvellent constamment.

«Nous en avons parlé ce matin (jeudi) quand nous avons appris la nouvelle, dit M. Des Rosiers. Ce qui en ressort est que cette fermeture démontre que les grandes chaînes doivent s'actualiser. On voit de bons exemples avec les magasins Simons (Gatineau et Ottawa) et Nordstrom. La déco, le look... L'offre est plus alléchante.»

Selon M. Des Rosiers, la clientèle des Sears du pays a fléchi parce qu'elle a failli, justement, à «s'actualiser».

«Des magasins comme Costco ou Wal-Mart sont sur le Web, on les voit dans les achats en ligne. Je ne crois pas que Sears en faisait autant.»

M. Des Rosiers remarque que la configuration même des magasins n'a été que peu refaite au fil des ans.

«Maintenant, conclut-il, la balle est dans le camp des Galeries de Hull. C'est une belle occasion pour le centre commercial d'aller chercher une autre grosse chaîne qui saura s'adapter au marché.»