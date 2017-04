«On va y goûter» dans Pointe-Gatineau

Jean-Guy Momy ne se fait pas d'illusion. « On s'en sauvera pas », dit le résident de Pointe-Gatineau, qui constatait l'ampleur des dégâts causés par la crue des eaux dans son quartier, mardi matin.

Pour l'instant, il n'y a pas encore une goutte d'eau dans la résidence de M. Momy, à l'angle de la rue Jacques-Cartier et de la rue René. « Mais là, c'est le ruisseau Moreau qui déborde, donc on a sorti les choses du sous-sol, parce qu'on va y goûter. »

Des résidents des environs y ont déjà goûté. C'est le cas de Richard Côté, dont la maison de la rue Saint-Louis a vu deux pouces d'eau s'infiltrer dans le sous-sol. « Ça fait douze ans qu'on est ici, et ce n'est jamais arrivé avant, dit-il. Ça a commencé vers 19h [lundi]. C'est plate par ce qu'on n'est pas assurés. Au moins, la plupart des choses étaient rangées dans des boîtes de plastique. »

Un peu partout sur les terrains du secteur, des drains et des tuyaux se vidaient, la plupart du temps dans une rue déjà submergée. À certains endroits sur les rues Saint-Louis, René et Saint-François-Xavier, il faut des bottes de caoutchouc d'au moins 30 centimètres de hauteur pour s'aventurer sur la chaussée.

Les automobilistes doivent donc emprunter un détour par l'autoroute 50 et le chemin de la Savane pour éviter la rue Saint-Louis, entre les bretelles d'accès de la voie rapide et le boulevard Gréber.

La rue Jacques-Cartier, tout près de là, est également surveillée par la Ville de Gatineau en raison de la montée des eaux, tout comme les rues Hurtubise et Fraser.

« La neige a fondu trop vite cette année, estime Brennan Ronald, dont la résidence de la rue Saint-Louis a heureusement échappé aux inondations. Je n'ai pas peur de la pluie qui s'en vient, j'ai plus peur de la fonte des neiges. »

La Ville de Gatineau distribue des sacs de sable pour les citoyens à l'édifice Eugène-Beaudoin, situé au 476, boulevard Saint-René Est. Mais pour certains, les autorités municipales devraient en faire davantage. « La Ville devrait faire plus d'efforts, croit Jean-Guy Momy. Avec des petites voitures, on ne peut pas prendre assez de sacs de sable. La Ville devrait venir avec des camions et laisser des palettes de sacs pour les gens. »