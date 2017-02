Véronique Rivest, nouvelle sommelière d'Air Canada

Sacrée deuxième meilleure sommelière au monde en 2013, la réputée sommelière de l'Outaouais et propriétaire du bar à vin Soif, Véronique Rivest ajoute une corde à son arc puisqu'elle collaborera maintenant avec Air Canada.

En marge d'une annonce sur ses 80 ans d'existence, la plus grande compagnie aérienne au pays a annoncé jeudi que Mme Rivest était sa nouvelle sommelière, celle-ci ayant collaboré avec le chef David Hawksworth à l'élaboration des plats proposés dans le menu haut de gamme.

Chargée d'attirer l'attention sur les meilleurs vins à déguster à 10 000 mètres d'altitude, elle aura pour mission de jumeler les mets et les vins offerts dans cette catégorie sur les vols du transporteur, en plus d'élaborer le programme en sélectionnant des vins canadiens ainsi que des vins de l'Ancien et du Nouveau Monde, lesquels changeront d'une saison à l'autre.

À l'automne 2015, le bar à vin Soif s'est taillé une place dans la prestigieuse liste des 10 meilleurs nouveaux restaurants au Canada, établie par le magazine enRoute. C'était la première fois qu'un établissement de l'Outaouais se hissait dans ce palmarès.

Jeudi, Air Canada a annoncé qu'elle profitait du 150e anniversaire de la Confédération pour rafraîchir son look, puisque tous ses appareils seront repeints aux couleurs d'une toute nouvelle signature visuelle, sans compter que ses employés arboreront bientôt de nouveaux uniformes.