Bal de Neige: un premier week-end «très positif»

Que ce soit pour profiter des nombreuses glissades sur neige et sur glace, pour arpenter le labyrinthe Canada 150, admirer le talent des artistes qui ont créé les monuments de neige géants du Rendez-vous national de sculpture sur neige ou pour vivre des sensations fortes sur la tyrolienne, l'immense terrain de jeux du parc Jacques-Cartier en offrait pour tous les goûts.

Cette première fin de semaine d'activité de la 39e édition de Bal de Neige a été qualifiée de succès par le ministère du Patrimoine canadien, qui chapeaute le festival.

« On dresse un bilan très positif, a indiqué Katherine Cyr, porte-parole à Patrimoine canadien. Nous avons eu près de 8000 personnes pour la soirée d'ouverture au parc de la Confédération ».

L'équipe du Québec a remporté la compétition du Rendez-vous national de sculptures sur neige 2017 avec une oeuvre où est abordé le thème du sirop d'érable.

« La tyrolienne du côté du parc Jacques-Cartier a été le coup de coeur de la fin de semaine. L'activité est gratuite cette année, ça a donc été très, très populaire », a précisé Mme Cyr.

Parmi les activités à surveiller le week-end prochain, il y a notamment la course de lits sur la patinoire du canal Rideau, samedi, et les concerts Sous-Zéro du Bal de Neige au parc de la Confédération, vendredi soir et samedi soir.

Anges de neige

Parallèlement au Bal de Neige, la Patrouille canadienne de ski a tenté, mais en vain, de battre le record mondial Guinness pour le plus grand nombre de personnes faisant des anges de neige. Le défi s'est déroulé un peu partout au pays, dont dans la grande région de la capitale fédérale. Le record actuel est de 15 851 anges.

Cent cinq personnes ont participé à l'événement au Mont Cascades tandis que 253 participants se sont donné rendez-vous sur la Colline parlementaire.

Un peu plus de 7000 personnes au pays ont participé à l'événement, samedi, qui se déroulait dans le cadre de la Journée de la Patrouille canadienne de ski.

