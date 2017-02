La fête de l'hiver commence vendredi

Pour l'occasion, la patinoire du canal Rideau est récemment ouverte sur toute sa longueur et, si on se fie aux prévisions d'Environnement Canada, elle devrait rester bien gelée pour plusieurs jours. Les prévisions météo du week-end affichent des maximum allant de -3 à -11 degrés Celsius et quelques chutes de neige.

Les activités du Bal de Neige commenceront dès vendredi matin sur les sites officiels de l'événement, ceux des parcs Jacques-Cartier à Gatineau et de la Confédération à Ottawa, ainsi qu'à plusieurs lieux à travers la région comme le Marché By et le quartier Glebe.