Le canal ouvert sur toute sa longueur

Même s'il dit comprendre la décision « sans conteste la plus logique » du conseil municipal de Gatineau de ne pas ouvrir la patinoire du ruisseau de la Brasserie cet hiver en raison de la météo clémente et du décès de l'entrepreneur chargé de l'entretien de la surface glacée, l'organisme Vision centre-ville espère que les élus n'écarteront pas dans le futur cette importante initiative de mise en valeur du ruisseau. « Bien sûr, nous sommes soumis aux aléas de la température, mais depuis trois ans, toute une communauté s'est mobilisée derrière ce projet rassembleur et des dizaines de milliers de dollars ont été investis par nos membres commerçants et du milieu des affaires pour créer toute une gamme d'activités », de dire le président de Vision centre-ville, Nicholas D'Aoust. L'organisation invite la Ville à revoir les paramètres du contrat en fonction de l'expérience des dernières années et à procéder à un nouvel appel d'offres en vue de la saison 2018. Lors de la réouverture de la patinoire en 2015, 16 000 personnes avaient enfilé leurs patins.