Debout parce que la vie continue

À peine 48 heures après l'attentat meurtrier perpétré à Québec, plusieurs fidèles de la Mosquée d'Ottawa n'ont pas dérogé à leurs habitudes mardi soir et sont allés se recueillir quelques instants pour la prière. Certes, l'incompréhension et la tristesse pouvaient se lire sur beaucoup de visages, mais pour eux, la vie doit continuer et hors de question de céder à la peur et de sombrer dans la haine.

Lors du passage du Droit, un peu plus d'une dizaine de personnes étaient à l'intérieur de la seconde plus ancienne mosquée au pays, sise sur l'avenue Northwestern, dans le quartier Westboro. Question de prouver que la communauté est solidaire, particulièrement dans des moments aussi éprouvants, l'ensemble de la population était invitée à la mosquée pour échanger et réfléchir.

Malgré les tragiques événements survenus à 400 kilomètres de là, les mesures de sécurité n'ont pour l'instant pas été rehaussées autour et à l'intérieur du lieu de culte, déjà équipé de nombreuses caméras de surveillance. Les responsables de l'endroit avouent qu'ils jonglent avec l'idée de rehausser légèrement les mesures de sécurité, mais rien n'a encore été déterminé précisément.

« Nos portes sont ouvertes à tous, on ne les ferme pratiquement jamais. C'est un endroit de paix. Par contre, peu importe le niveau de sécurité, rien ne pourrait empêcher un tel acte d'être commis. On n'y pourrait rien. [...] Devant tant d'horreur, il faut se réconforter les uns et les autres. Tout le monde a un rôle à jouer pour s'assurer de ne pas provoquer des discours de haine, qu'il s'agisse des simples citoyens, des politiciens, des médias ou de la police », affirme le porte-parole de la mosquée, Ahmed Ibrahim.

Celui-ci tient du coup à réitérer que peu importe le sexe, les convictions religieuses, la couleur de la peau ou l'origine des gens, le respect doit être la valeur prédominante.

Chagriné, Rachid Rhiwi a comme plusieurs autres une question qui lui brûle les lèvres depuis dimanche soir : comment se fait-il qu'un tel attentat se soit produit au Canada ?

« J'ai appris que ça s'était passé en voyant la nouvelle de dernière heure au bulletin d'informations. C'est très choquant, car j'ai toujours cru que ça n'arriverait jamais au Canada. On n'a pas encore toutes les réponses car l'enquête est toujours en cours, mais on très bien peut penser qu'il s'agit d'islamophobie. [...] Et est-ce que je me sens encore en sécurité dans une mosquée ? Vous savez, si cet événement n'était pas survenu à Québec, il serait survenu ailleurs. Un acte comme celui-ci aurait aussi pu survenir dans un métro, par exemple. C'est imprévisible. On ne peut pas se laisser constamment emporter par la peur, il faut vivre sa vie. On ne sait jamais ce qui va se passer », a confié l'Ottavien natif du Maroc.

Le père de famille, qui s'est établi au pays au milieu des années 90, croit que nonobstant la tragédie survenue dans la Vieille capitale et d'autres événements tels que l'attentat perpétré par Michael Zehaf-Bibeau à Ottawa en octobre 2014, le Canada demeure la nation de choix pour vivre en toute quiétude.

« Ce ne sont pas de grands groupes (terroristes) qui sont derrière de telles actions ici. Ce sont souvent de petits groupes d'individus inconnus qui sont mal informés sur les religions, par exemple. Ce sont des groupes dans l'ombre, difficiles à détecter », indique-t-il, tenant à ajouter qu'il a fortement apprécié la façon dont le premier ministre Justin Trudeau a géré la situation, tendant la main aux partis d'opposition et aux Canadiens de toutes les origines.

Chauffeur de taxi pour l'entreprise Blueline, Abdullahi Gure estime quant à lui que cette tragédie est un événement purement isolé.

« Je ne pouvais tout simplement pas y croire quand j'ai appris ce qui se passait à Québec. Le Canada est un pays paisible auquel je crois depuis les 30 dernières années. Mais qu'importe, je me sens encore personnellement très en sécurité. Je suis souvent au volant de mon taxi jusqu'au milieu de la nuit et jamais je n'ai été victime de quoi que ce soit », a lancé l'homme, un réfugié somalien.

Tour de la Paix

En guise d'hommage aux six victimes de l'attaque meurtrière, la Tour de la Paix du parlement était illuminée mardi soir en vert, la couleur associée à l'islam.