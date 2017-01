La sécurité sera accrue à la Mosquée d'Aylmer

Une douzaine d'heures après la tragédie ayant coûté la vie à six personnes à l'intérieur de la mosquée du Sainte-Foy, le président du conseil d'administration de la Mosquée d'Aylmer, Anas Tiane, n'arrive pas à comprendre comment des individus peuvent en venir à commettre de tels gestes.

«Comme pour tous les attentats terroristes, c'est inexplicable, a-t-il réagi. Il n'y a pas de mots qui peuvent expliquer cette barbarie. »

M. Tiane a indiqué lundi matin que les activités ont été annulées pour toute la semaine à la mosquée de la rue Park, le temps que le conseil d'administration se penche sur les mesures à prendre pour renforcer la sécurité des lieux.

« On a un système de caméras extérieures, et évidemment un système d'alarme, a indiqué M. Tiane. Nos portes sont verrouillées et les membres de la communauté connaissent le code d'accès, mais comme il se passe de bouche à oreille, nous avons désactivé le code [dimanche] soir. [...] Il y a définitivement quelque chose à réviser pour le système d'accès à la mosquée et pour renforcer la sécurité à l'intérieur. On voulait que la mosquée soit un lieu de recueil pour les gens, mais dans des circonstances pareilles, je trouverais ça difficile de ne pas avoir de caméras à l'intérieur. »

M. Tiane s'est montré rassuré par le renforcement de la présence policière, immédiatement après l'attentat de Québec. « Le maire nous a rapidement contactés en soirée aussi, nous avons son soutien », a-t-il mentionné.

Malgré le choc causé par le drame de Québec, M. Tiane estime qu'il faut éviter de tomber dans la peur. « Si on dit qu'on a peur, je pense qu'on donne raison aux gens qui font ces attentats-là, dit-il. C'est certain qu'il y a un peu d'angoisse, mais il ne faut pas montrer de peur, il faut montrer solidarité et force. »

Sécurité accrue à Ottawa également

Le constable Charles Benoit, de la police d'Ottawa, a précisé lundi matin que tous les patrouilleurs devaient se montrer vigilants, dans les secteurs où se trouvent des lieux de cultes.

« Nos agents sur la route savent où se trouvent les mosquées, dit-il. On demande aussi à la population d'être tout aussi vigilante, et de rapporter quoi que ce soit pouvant être suspect, dans les alentours des lieux de cultes. »

La police d'Ottawa et la Gendarmerie royale du Canada seront aussi présentes mardi soir, sur la colline parlementaire, lors de la vigile organisée en soutien aux victimes de l'attentat de Sainte-Foy.