Orkestra francise ses images de marque

La firme d'organisation d'événements originaux Orkestra a fait son mea culpa et a annoncé une opération de francisation des images de marque de deux événements d'envergure où la langue de molière avait été laissée pour compte.

Orkestra avait annoncé la semaine dernière le nouveau festival SugarLumberFest, La cabane à sucre urbaine d'Ottawa, avec un logo en anglais seulement.

Dans les invitations pour annoncer la première Midnight Race, la mention Course de nuit était absente.

Elle ne s'est ajoutée au logo que lors de la tenue de la conférence de presse, la semaine dernière.

Dans un communiqué, Orkestra indique avoir pris le temps d'écouter et de lire attentivement tous les commentaires quant à la prédominance de l'anglais sur le français concernant l'image de marque de ces deux événements.

« Nous avons toujours accordé une attention particulière à la qualité du français utilisé dans nos diverses communications, et c'est pourquoi nous sommes sensibles aux commentaires parus dans les différents médias à propos des noms véhiculés et des logos qui les accompagnent », a indiqué Alex Van Dieren, d'Orkestra, dans un communiqué.

« Par respect pour notre clientèle francophone et les différents participants, nous avons pris la décision de créer une image de marque française distincte pour chacun des deux événements incluant logo, page Facebook et site internet. Notre équipe s'affaire à travailler à ces changements dans le but de mettre le tout en ligne dès lundi », a continué M. Van Dieren.

La Course de nuit aura lieu le 26 août au Mont Cascade. Il s'agit d'une course de 5 km en montagne avec 17 obstacles.

Le festival La cabane à sucre urbaine d'Ottawa se déroule au parc Lansdowne, le 8 avril.