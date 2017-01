Ottawa-Gatineau se prépare à accueillir 10 millions de visiteurs

Plus de 400 personnes du milieu touristique d'Ottawa-Gatineau se sont réunies jeudi afin de participer à une séance de formation visant à les préparer à accueillir les quelque 10 millions de visiteurs attendus dans la capitale, au cours de l'année 2017.

Le nouvel outil « Hôte 150 » a été développé par des étudiants et des enseignants des collèges La Cité et Algonquin. Disponible sur le site Web d'Ottawa 2017, il s'adresse à la fois aux gens du milieu touristique, aux bénévoles et aux citoyens. Il permet aux gens d'acquérir des compétences en matière de service à la clientèle.

La formation a aussi pour objectif de promouvoir le bilinguisme en incitant les personnes qui la suivent à dire quelques mots dans les deux langues. Chaque module prend une vingtaine de minutes à compléter.

Les collèges La Cité et Algonquin ont développé l'outil en fonction des domaines d'études offerts dans leurs établissements.

« Pour La Cité, c'est une valeur ajoutée de participer à un projet en temps réel avec des partenaires du milieu. C'est une expérience d'apprentissage qui vaut plus que l'apprentissage théorique et qui implique les étudiants dans la communauté », soutient Lise Bourgeois, présidente du collège francophone.

L'idée de développer un tel système a germé dans la tête de Guy Laflamme, directeur général du Bureau d'Ottawa 2017, lors du Super Bowl d'Indianapolis en 2012.

L'organisation avait développé un outil afin de former les citoyens à accueillir les visiteurs dans leur ville. M. Laflamme souhaitait utiliser un concept semblable, mais adapté aux besoins de la capitale fédérale.

De plus, Hôte 150 pourra être réutilisé dans les années à venir.

« Même pour les gens qui travaillent dans l'industrie touristique, ça vaut la peine de répéter le message, parce que cette année, ce sera spécial. On veut un outil pour les années futures et on pourra s'ajuster aux événements », affirme Jantine Van Kregten, directrice des communications de Tourisme Ottawa.