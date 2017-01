Les maires veulent l'arrimage du transport en commun

À la demande du maire Maxime Pedneaud-Jobin, le transport régional fera désormais partie des dossiers qui seront discutés de façon régulière, lors des rencontres du conseil d'administration de la Commission de la capitale nationale (CCN).

Observateurs lors des discussions, les maires de Gatineau et d'Ottawa ont profité de leur présence pour expliquer l'importance de discuter du transport régional à la table de la CCN, et des progrès réalisés afin d'arrimer les systèmes de transport entre les deux villes de Gatineau et Ottawa.

« C'est clair que nous allons un jour aller vers le rail, plus tôt que tard. Nous allons étudier le trait d'union entre les deux villes. Quand l'étude sur le corridor ouest de la STO va être dans nos mains en février ou mars, nous allons discuter avec Ottawa sur la planification commune. Mais je préfère être prudent, car il y a un train à Ottawa et des autobus à Gatineau. L'objectif est de planifier ensemble. Pour y arriver, il faut un partenariat entre les villes et sociétés de transport. Il s'agit d'un apprentissage et des étapes plus porteuses de résultats qu'un processus imposé d'en haut. Déjà, nous avons fait en 2016 des pas intéressants d'arrimage et nous allons continuer », a indiqué le maire Pedneaud-Jobin.

« Les discussions sont déjà amorcées afin de voir comment le train léger va s'arrimer avec les autobus d'OC Transpo et de STO. Toutes les parties travaillent sur un compromis », a mentionné le maire Jim Watson. Ce dernier a rappelé que la Ville d'Ottawa s'est portée acquéreur du pont Prince de Galles, dans l'axe idéal pour un lien Ottawa-Gatineau. Ottawa n'a pas les moyens pour le rendre sécuritaire, mais c'est un lien parfait pour relier Ottawa-Gatineau » a-t-il indiqué.