Entente entre des musées d'Ottawa et de Shanghai

Les musées des sciences et technologies d'Ottawa et de Shanghai se sont entendus pour collaborer à divers projets communs, impliquant l'Université d'Ottawa.

Lors d'une visite en Chine la semaine dernière, en compagnie de la ministre du Patrimoine canadien Mélanie Joly, Alex Benay, président-directeur général de la Société des musées de sciences et technologies du Canada, s'est entendu avec les représentants du Musée de Shanghai pour élaborer des programmes d'échange dans les secteurs de la science et des technologies médicales, de la recherche et du développement d'expositions, de l'éducation et de la communication scientifique.

En plus des musées, ces projets impliqueront la participation des facultés de médecine et des arts de l'Université d'Ottawa.

Ce partenariat s'inscrit dans le cadre de la Convention de coopération universitaire pour l'enseignement des sciences humaines en médecine, signée en avril 2016 par la Faculté de médecine de l'Université d'Ottawa, la Faculté de médecine de l'Université Jiao Tong de Shanghai, l'Université de Shanghai de médecine chinoise traditionnelle et l'Université de Lyon en France.

Ces quatre établissements universitaires se sont engagés à mettre leurs ressources en commun afin de créer des programmes d'échanges étudiants durant l'été, des projets destinés aux étudiants en médecine et des modules d'apprentissage en ligne.