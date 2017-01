Attention: dindons sur le tarmac à Gatineau

Selon les informations publiées par le Système de compte rendu quotidien des événements de l'Aviation civile (SCRQEAC) de Transports Canada, le plus récent incident s'est produit dimanche, lorsqu'un appareil Diamond de l'école de pilotage Évolution entamant sa course de décollage «a heurté un dindon sauvage». Le décollage a dû être interrompu, et l'appareil a quitté la piste. «Aucune carcasse n'a été trouvée lors de l'inspection de la piste», précise-t-on sur le site Internet de Transports Canada.

La malchance a aussi frappé un autre appareil de la même école de pilotage le vendredi 13 janvier dernier. Cette fois, c'est un Cessna qui «a effectué une approche interrompue [sur la] piste 27 en raison de dindons sauvages traversant la piste.

Six jours plus tôt, un Cessna du Ottawa Flying Club a dû effectuer «un passage à basse altitude en raison de dindons sauvages traversant la piste» lors d'une manoeuvre «pour un posé-décollé».

Dans les trois cas, aucun blessé n'a été rapporté.

Des incidents de la sorte à l'Aéroport de Gatineau avaient aussi été rapportés dans le passé à Transports Canada. En effectuant une recherche dans le SCRQEAC avec le mot-clé «dindon», sept résultats apparaissent. Sur le lot, cinq événements se sont produits à l'Aéroport de Gatineau.

En février 2015, des dindons sauvages présents sur une piste ont forcé le pilote d'un Cessna du Capital City Flying Club arrivant de l'aéroport Ottawa/Rockcliffe a remettre les gaz. Les bêtes ont été chassées de la piste par un préposé de l'aéroport, lit-on dans le rapport d'événement.

Deux ans plus tôt, en mars 2013, c'est l'équipage d'un appareil exploité par Transports Canada qui a rapporté la présence de dindons sauvages à proximité d'une piste à Gatineau. «L'appareil a atterri et circulé assez près des bêtes pour les effrayer et les dindons se sont déplacés plus loin», est-il précisé dans le rapport.