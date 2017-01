Les mesures lors de la grève à OC Transpo

• Rabais de 1$ par passager dans les parcs de stationnement municipaux pour les véhicules arrivant entre 6h et 10h avec au moins trois personnes à bord.

• Accès au Transitway pour les navettes destinées aux étudiants et organisations communautaires afin de réduire la congestion.

Au Collège Saint-Alexandre, où environ 30% des élèves voyagent à bord d'autobus de la STO dans le cadre d'une entente avec la CSPO, on indique vouloir accroître la présence d'adultes sur le terrain de l'établissement afin de gérer l'accroissement de la circulation prévu en cas de grève et d'assurer la sécurité de tous. L'établissement privé pourrait aussi mettre en place des mesures pour aider les parents à organiser du covoiturage.

Du côté du Collège Nouvelles-Frontières, où 70% des élèves embarquent chaque jour dans un autobus de la STO, on prévoit des heures d'ouvertures élargies en cas de grève. L'école ouvrirait ainsi ses portes dès 6h et fermerait plus tard en soirée. Une page Facebook serait aussi créée pour favoriser le covoiturage, tandis qu'un portail en ligne permettra aux élèves d'avoir accès à leurs travaux si jamais ils ne peuvent se rendre en classe.

À la Commisison scolaire des Portages-de-l'Outaouais (CSPO), par exemple, on indique qu'une rencontre aura lieu mercredi afin d'établir un plan d'action en cas de grève touchant les services de la STO.

Bon nombre d'élèves d'écoles secondaires publiques et privées de la région se rendent à l'école chaque matin à bord d'autobus de la STO, dans le cadre d'un programme appelé «transport intégré».

La Commission de la capitale nationale (CCN), qui est responsable des ponts du Portage et Champlain, indique pour sa part avoir une ouverture pour rendre ouvertes à tous les voies réservées de ces deux infrastructures.

Le service de transport adapté offert par la STO ne serait pas affecté en cas de grève, puisqu'il est offert par un sous-traitant, et ce tant pour les chauffeurs que pour l'entretien des véhicules.

Une éventuelle grève touchant les services de la STO risque d'accroître la pression sur les services offerts par Transcollines, qui dessert les municipalités de Cantley, Chelsea, La Pêche et Val-des-Monts.

La présidente du conseil d'adminsitration de Transcollines et mairesse de Chelsea, Caryl Green, s'attend à ce qu'en cas de grève à la STO, les stationnements incitatifs de Cantley et Chelsea soient utilisés par bon nombre de résidents de Gatineau.

«C'est clair qu'on ne peut pas empêcher les gens de venir se stationner, il n'y a pas de contrôle dans nos stationnements», a indiqué Mme Green, qui souhaite d'abord et avant tout pouvoir continuer à offrir le service aux usagers réguliers de Transcollines. L'organisation sera cependant confrontée à un certain dilemme, note Mme Green, puisqu'une hausse des services sur le territoire desservi par Transcollines, puisque l'organisation pourrait alors être perçue comme un briseur de grève. Puisque ce ne sont pas tous les usagers de Transcollines qui utilisent un laissez-passer, le service ne pourrait pas être limité aux détenteurs d'un tel titre de transport.

«On ne veut pas se mêler du conflit à la STO, souligne Mme Green. On a un très bon partenariat avec la STO, on ne veut certainement pas nuire aux négociations, mais on veut offrir le service à nos usagers.»