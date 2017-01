L'Express cesse ses opérations sur le Web

TC Media a fermé la plate-forme Web de son journal en décembre dernier, un an et demi après l'arrêt de la publication papier.

« TC Media n'a plus de propriété francophone en Ontario. C'est une décision qui a été difficile pour nous. Comme vous savez, nous évoluons dans une industrie en grande transformation et nous faisons face à de nouveaux défis », explique Katherine Chartrand, directrice des communications externes pour TC Transcontinental.

Des raisons économiques ont été évoquées par l'entreprise afin d'expliquer la fin des opérations. Aucune perte d'emploi n'est liée à cette fermeture.

Les internautes qui tentent d'accéder à l'adresse du journal francophone sont redirigés vers le site Info07, un regroupement d'hebdomadaires en Outaouais. Il n'est plus possible de consulter les archives de L'Express d'Ottawa.

« L'équipe du journal La Revue se consacre d'abord aux dossiers de Gatineau et des environs. C'est certain que si des dossiers touchent la région d'Ottawa avec une incidence plus large, l'équipe de Gatineau va continuer de couvrir », mentionne Mme Chartrand.

Toutefois, les enjeux touchants les Franco-Ontariens ne seront plus couverts par l'hebdomadaire.

TC Media ne détient plus qu'un seul journal en Ontario, soit le Seaway News de Cornwall.

Nouveau mensuel

Par ailleurs, les francophones d'Orléans auront accès à un nouveau média communautaire dès le 19 janvier.

L'Orléanais s'intéressera aux enjeux locaux touchant la population de langue française. La nouvelle publication sera distribuée sur une base mensuelle.