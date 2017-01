Bien emmitouflés et surtout patients, les pêcheurs étaient installés sur la glace au large de la marina d'Aylmer et faisaient le plein de vitamine D en espérant qu'un brochet, un doré ou une perchaude morde à l'hameçon.

« Il fait beau, il n'y a pas de vent, on est super bien », a résumé Maurice Lavigne, qui pêchait avec sa femme.

« Je viens pêcher ici au moins une dizaine de fois par année », a-t-il ajouté.

Cédrick Forsythe était en compagnie de plusieurs amis sur la glace.

Il a entre autres appâté l'hameçon des lignes sur l'heure du midi, dimanche, alors que deux autres membres du groupe s'affairaient à percer les trous dans la glace.

« Ça se déroule très bien. La saison est bonne jusqu'à présent », a précisé M. Forsythe, qui pratique la pêche blanche depuis une quinzaine d'années.

« La pêche l'hiver est une activité très sociale. Comme tu peux voir, on est une grosse gang. On parle, on socialise. Quand un poisson mord, on court (vers la brimbale) et il y a une poussée d'adrénaline », a-t-il ajouté.

La baie de la marina d'Aylmer devrait être passablement achalandée samedi alors que se tiendra la 9e édition du Tournoi annuel de pêche sur glace organisé par les Chevaliers de Colomb d'Aylmer, Conseil 5281.