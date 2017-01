La patinoire du canal Rideau ouverte

Les amateurs de plein air et surtout les amoureux du patinage sur le canal Rideau ne se sont pas faits prier samedi matin, malgré le froid, pour enfiler leurs patins et se lancer sur la glace en cette première journée d'ouverture de la patinoire.

Un tronçon de 4,4 km, de l'avenue Laurier à l'avenue Bronson, a été ouvert dès 8 h. Les familles et des enfants donnant leurs premiers coups de patin étaient déjà nombreux en milieu de matinée.

Melissa Creede et sa famille habitent à proximité du canal. Ils étaient parmi les premiers patineurs, samedi matin.

«Nous patinons en famille. Je patine pour me rendre au bureau, à des réunions, pour aller faire l'épicerie. J'essaie de me rendre à mes destinations en patin autant que possible durant la saison de patinage», a raconté Mme Creede.

«Ça me rend heureuse. C'est la meilleure manière pour faire des trajets», a continué cette passionnée du patinage sur le canal Rideau.

Il fallait s'habiller chaudement puisque le mercure indiquait -17 °C à 10 h, alors que la température ressentie était de -20 °C.

Dustin York et sa famille ont eux aussi chaussé leurs patins pour profiter du plein air au beau milieu d'Ottawa.

«C'est fantastique d'être ici aujourd'hui, a résumé le père de famille originaire de Kingston. Nous attendions cette journée».

«Si vous êtes à Ottawa en hiver, patiner sur le canal est comme une obligation. Bien sûr, vous voulez emmener tout le monde. Je venais ici quand j'étais enfant, et je veux transmettre cette passion à mes enfants», a continué M. York, qui vit à Ottawa depuis trois ans.

Cette 47e saison de patinage sur le canal Rideau a été officiellement lancée lors d'une cérémonie réunissant des membres de la Commission de la capitale nationale (CCN) et la ministre fédérale de l'Environnement et du Changement climatique, et députée d'Ottawa-Centre, Catherine McKenna.

«Pour les amateurs de sports d'hiver, le patinage sur le canal Rideau est quelque chose d'incomparable. Il y a indéniablement quelque chose de magique au sujet de la patinoire du canal Rideau. C'est unique, c'est emblématique et, encore mieux, c'est canadien», a indiqué la ministre McKenna.

La patinoire du canal Rideau doit accueillir plusieurs activités en cette année du 150e anniversaire de la Confédération, dont le premier Festival de bateaux-dragons sur glace en Amérique du Nord qui aura lieu les 17 et 18 février.

Le premier dirigeant de la CCN, Mark Kristmanson, a appelé la population à profiter du patinage sur le canal cet hiver, tout en demeurant prudent.

«Nous sommes très heureux d'ouvrir la patinoire aujourd'hui. Il y a plusieurs personnes, et je crois que ce sera une année exceptionnelle», a-t-il avancé.