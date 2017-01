Tyrolienne géante, labyrinthe et plaisir hivernal

Noumi, Nouma ainsi que Papa et Maman Glamotte sont sortis de leur tanière, signe que le 39e Bal de Neige est à nos portes. Le lancement officiel aura lieu le 3 février prochain lors d'un spectacle de Karim Ouellet et Coleman Hell au parc de la Confédération, dès 19 h, dans le cadre de la série des concerts Sous-Zéro.

« Cette année nous célébrons le 150e anniversaire de la Confédération et Bal de Neige ne fait pas exception. Pour souligner un moment si important de notre histoire ça prend une grande fête », souligne Steven MacKinnon, député fédéral de Gatineau.

Le site du parc Jacques-Cartier sera enseveli sous une rafale de nouveautés jusqu'au 20 février. Petits et grands pourront traverser le Domaine des flocons à toute allure grâce à une imposante tyrolienne en plus de descendre une nouvelle glissade qui s'ajoute à celles déjà existantes ou encore tenter de retrouver leur chemin dans le labyrinthe géant Canada 150. La Terre Mère, oeuvre phare de MosaïCanada, sera sculptée sur la neige et illuminée par une projection d'art numérique en soirée. Les amateurs d'art retrouveront le Rendez-vous national de sculpture sur neige après sept ans d'absence.

Les organisateurs n'ont pas manqué d'imagination alors que des athlètes de partout en Amérique du Nord pagaieront sur la patinoire du canal Rideau, dans le cadre de la première course de bateau dragon sur glace, le 18 février. Cette activité vient s'ajouter à la traditionnelle course de lit et au triathlon qui se déroulent tous sur la plus grande patinoire du monde. Dès que dame Nature offrira des températures plus propices à l'épaississement de la glace, les visiteurs pourront enfiler leurs patins afin de profiter des 7,8 km de la patinoire du canal Rideau qui sillonne le centre-ville d'Ottawa.

Le parc de la Confédération vibrera les vendredis et samedis soirs, en plus du dimanche 19 février, lors des concerts Sous-Zéro. Plusieurs artistes défileront sur scène dont Trevor Guthrie, Alx Veliz, DJ Domeno, Elisapie, Annie Blanchard, Jean-François Breau, David Usher et Alex Nevsky. Le site sera l'hôte du 30e Concours international de sculpture sur glace « Reflets de glace ». Les visiteurs sont invités à voter en ligne pour leur oeuvre favorite.

Consultez la programmation complète