Hausse de la taxe municipale à Chelsea

Cette augmentation devrait se traduire par des déboursés additionnels de 52,81 $ pour une résidence dont l'évaluation municipale s'élève à 394 000 $.

La municipalité prévoit plusieurs travaux d'amélioration des infrastructures cette année, dont la réparation et le réasphaltage du chemin Hendrick et du chemin de la Montagne, entre autres.

Des études seront aussi menées cette année concernant le projet de sentier communautaire le long de la voie ferrée. La municipalité prévoit aussi améliorer ses infrastructures de loisirs avec, notamment, la mise à niveau des terrains de soccer et la poursuite des rénovations du terrain de balle du Centre-Village.

« Les projets résidentiels et commerciaux dans le secteur Farm Point et le projet résidentiel à Hollow Glen démarreront en 2017 aussi, ce qui impliquera l'émission de plusieurs différents types de permis et la réalisation d'inspections. Les résidents de Chelsea profiteront bientôt de l'offre d'une plus grande variété de logements qui répondront mieux aux besoins des résidents », a signalé la mairesse de Chelsea, Caryl Green.

La municipalité prévoit aussi cette année l'achat de véhicules pour les travaux publics.

Le budget a été adopté à cinq voix c ontre une. La dissidente, Barbara Martin, a déploré la hausse des taxes foncières alors que les revenus augmentent par la croissance de la communauté.

« Les dépenses augmentent considérablement. Selon mes calculs, c'est une croissance d'au-delà de 10 %. Je m'oppose à cela », a signalé Mme Martin.

Le budget de fonctionnement de Chelsea en 2017 s'élève à 16,4 millions $. La municipalité évalue à environ 80 000 $ son surplus budgétaire en 2016. Le service de la dette s'élèvera toutefois à 3 millions $ en 2017 et passera à 3,1 millions $ en 2018.

« Notre taux d'endettement sera plus élevé au cours des trois prochains exercices financiers en raison de notre investissement dans les nouvelles infrastructures d'alimentation en eau potable et de traitement des eaux usées pour le secteur Centre-Village, a prévenu la mairesse. Le service pour le remboursement de la dette commencera à diminuer à partir de l'exercice financier 2020-2021 ».

Chelsea prévoit aussi cette année des investissements pour les projets de pistes cyclables sur les chemins de la Mine, Notch et Kingsmere.