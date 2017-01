Les dix francophones les plus influents de 2016

Le Droit

Le palmarès 2016 des dix personnes les plus influentes des communautés francophones souligne l'influence grandissante des femmes et des jeunes, observe Francopresse. Parmi les lauréats sélectionnés, on retrouve des personnalités bien connues à Ottawa et dans l'Est ontarien, dont Linda Cardinal, Sylviane Lanthier, Mark Power et Katherine Levac.