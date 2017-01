Les pannes se résorbent en Outaouais

Selon le bilan dressé à 22 h par la société d'État, 17 pannes affectaient 180 clients de la région, un bilan fortement à la baisse par rapport aux quelque 3100 abonnés qui étaient touchés dans l'avant-midi. Plus de la moitié des clients affectés se trouvaient dans la MRC de Pontiac et aucune panne n'était signalée sur le territoire de Gatineau.

La porte-parole d'Hydro-Québec, Geneviève Chouinard, avait indiqué plus tôt en journée que le courant devrait être rétabli pour « la grande majorité des pannes » d'ici la fin de l'après-midi.

« Ça regarde bien parce que les vents sont tombés, a-t-elle mentionné, jeudi en début d'après-midi. Avec les vents qu'il y avait en soirée mercredi et dans la nuit, au fur et à mesure qu'on rebranchait des clients, le courant repartait ou d'autres pannes se déclenchaient. »

La force des vents à Ottawa a atteint un sommet vers 20 h, mercredi soir, avec un souffle à 45 km/h, accompagné de rafales atteignant 63 km/h, selon les données d'Environnement Canada.

Certains abonnés, notamment dans la municipalité de La Pêche, ont dû se débrouiller sans électricité pendant près de 36 heures. Dans les territoires ruraux comme le Pontiac et la MRC des Collines-de-l'Outaouais, les équipes de la société d'État devaient se rendre aux lignes en véhicule tout terrain ou même en raquettes, a fait savoir Mme Chouinard.

« Il faut aussi dégager toute la végétation avant de rétablir le service, a-t-elle précisé. Parfois, les arbres ne sont pas tombés et ce sont juste les branches qui se sont affaissées, mais il faut dégager toutes les lignes. »

À l'échelle provinciale, Hydro-Québec rapportait à 22 h un peu plus de 3200 abonnés sans électricité. La région la plus affectée était les Laurentides.

En Ontario

Chez Hydro Ottawa, aucune panne n'était rapportée dans la capitale. Du côté d'Hydro One, seulement une poignée d'abonnés de l'Est ontarien étaient privés d'électricité en raison de pannes isolées. Dans l'ensemble de son réseau, Hydro One comptait environ 1500 abonnés sans électricité.