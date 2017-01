Encore 3100 foyers privés de courant

Plus de 3100 clients d'Hydro-Québec en Outaouais sont toujours privés de courant, jeudi avant-midi.

Selon le bilan dressé à 10h par la société d'État, 60 pannes affectent 3139 clients de la région. Plus de 1400 abonnés sont touchés dans la MRC des Collines-de-l'Outaouais, et plus de 1300 dans le Pontiac.

Dans la plupart des cas, Hydro-Québec prévoit un rétablissement d'ici 18h15, jeudi. C'est notamment le cas pour 658 clients de La Pêche qui n'ont plus d'électricité depuis mardi soir. À l'échelle provinciale, plus de 39 000 clients n'ont pas de courant.

Chez Hydro Ottawa, une seule panne touchant 10 clients est rapportée dans l'ouest de la capitale. Du côté d'Hydro One, une centaine d'abonnés de l'Est ontarien sont privés d'électricité en raison de pannes isolées.

À l'échelle provinciale, Hydro One compte plus de 5000 abonnés sans électricité.