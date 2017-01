Les nouvelles insolites de 2016

La Terre est bel et bien ronde.

Même s'il avait raison au chapitre de l'astronomie, il a eu tort de s'en prendre à l'équipement de camping, qui comprenait, entre autres, une petite bonbonne de propane. Boom! Le ciel s'est illuminé, le père a pris la fuite et la police s'est lancée à sa recherche. Il a été arrêté le lendemain pour méfait.

Un père et la copine de son fils ne s'entendaient pas sur le fait que la Terre était ronde, ou comme le soutenait la jeune femme, plate.

La petite ville de l'Est ontarien a fait parler d'elle partout au pays, quand une chicane sur la forme de la planète Terre a dégénéré en explosion.

Le sol a tremblé et le ciel s'est illuminé le soir du 13 juin, à Brockville.

Une accusation de personnification d'un adulte dans le but de commettre un délit a été déposée contre la fille.

Un instructeur faisant passer les examens de conduite a eu un doute en voyant la «dame» de 73 ans. Il s'agissait en fait de la fille dans la trentaine, portant une perruque, des lunettes et un lourd maquillage. Ainsi, espérait-elle, le permis de conduire de sa mère allait être renouvelé, même si cette dernière, de toute évidence, n'avait plus les capacités de conduire.

Pour la petite histoire, l'homme arrêté, un Ontarien qui n'a rien à voir avec la Maison-Blanche, s'est défendu en cour. Il a dit qu'il voulait se protéger de la pluie, la nuit précédente, et qu'il s'était introduit dans la cabine de la rétrocaveuse.

Le Droit, dans son désir d'informer ses lecteurs d'heure en heure, a publié une alerte sur son application mobile. De bonne foi, Le Droit a écrit d'un trait: «Barack Obama est arrivé à Ottawa / Ivre aux commandes d'une rétrocaveuse». La barre oblique séparant les deux titres pouvait passer sous le radar, et faire croire à un comportement bien étrange du président des États-Unis.

Leston Lawrence, d'Ottawa, a transporté 22 pépites d'or sur plusieurs semaines, et non en une seule cargaison.

L'employé a profité des failles du système, entre 2013 et 2014, pour s'enrichir et investir en Jamaïque. Il échangeait son butin dans une boutique de rachat d'orfèvrerie de l'avenue Carling.

D'une valeur totale de près de 180 000$, ces morceaux d'or pèsent entre 192 et 264 grammes.

C'est le nombre de pépites d'or qu'un employé de la Monnaie royale canadienne s'est inséré dans le rectum, dans le but de revendre le précieux métal et de s'enrichir substantiellement.

Cette année, deux adolescents ont été interpellés pour avoir personnifié des clowns aux allures terrifiantes et avoir fait peur à des jeunes.

Le premier «ado clown» s'est excusé publiquement, d'abord dans nos pages, l'été dernier. Il a rapidement réalisé que ses mises en scène n'avaient pas fait rire la mère d'une fillette qui jouait dans un parc Limbour, à Gatineau.

Lui et un autre ado, déguisés en clowns terrifiants et maniant une chaîne en métal, avaient donné une peur bleue aux enfants de l'endroit. La mère les a pris en photo et dénoncé leurs gestes sur Facebook.

Ce phénomène clownesque provient des États-Unis, ou les personificateurs se filment en train de donner la frousse aux passants. Il publient le tout sur de grands réseaux comme You Tube.

En octobre, la police de Gatineau a ouvert une enquête pour une autre affaire du genre. Un ado avait créé un faux compte avec une image de clown méchant. Il avait proféré des menaces en écrivant sur les messageries privées d'autres jeunes de son école.