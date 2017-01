Les nouvelles «bêtes» de 2016

Le royaume animalier a fait parler de l'Outaouais et de l'Est ontarien, un peu partout sur la planète média, en 2016. Mention spéciale aux bêtes régionales.

Cette damnée «dinde noire» - un dindon sauvage - s'est hissée au rang des personnages les plus connus de la région ces douze derniers mois. TVA Gatineau-Ottawa a raconté l'histoire de cette femme du secteur Templeton, à Gatineau, qui a reçu la visite fort désagréable d'un dindon sauvage dans sa résidence, en mars dernier.

La bête à plumes a fracassé la fenêtre de son salon, causant d'importants dégâts dans la maison. «J'étais étendue sur mon divan et j'ai vu une grosse bibitte noire se dirigeant vers ma fenêtre. J'ai crié au meurtre, je me suis abrillée en mettant mes couvertes sur ma tête et là, ç'a fait kaboum! (L'oiseau) est arrivé en bas, je criais : y'a une bibitte noire dans le salon!», a raconté Céline Poulin, alors sous le choc, à la caméra de TVA.

Comble de malheur, la compagnie d'assurances de la femme a refusé de dédommager la victime, dont le sofa est devenu inutilisable après que l'oiseau ait déféqué dessus.

«J'ai juste ce film-là dans la tête, constamment, qu'elle va revenir la dinde noire», s'est-elle désolée.