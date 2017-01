Plus de 21 000 clients privés d'électricité

La pluie verglaçante des derniers jours et la neige qui tombe sur la région ont provoqué de nombreuses pannes d'électricité. Plus de 21 000 foyers n'ont pas de courant en Outaouais, à Ottawa et dans l'Est ontarien, mercredi midi.

À 12h, mercredi, plus de 15000 clients d'Hydro-Québec étaient dans le noir dans la région. Chez Hydro One on en dénombre près de 3000 et plus de 2700 du côté d'Hydro Ottawa.

Près de 10mm de verglas sont tombés sur les rues de la capitale fédérale depuis mardi matin. La neige s'est ajoutée au cocktail météo en début de soirée et les précipitations se sont poursuivies mercredi matin.

«La pluie verglaçante qui s'est accumulée dans les dernières heures cause des pannes en créant de la pression sur la végétation qui entre en contact avec les fils électriques. Les régions les plus touchées sont les Laurentides, la Montérégie et l'Outaouais.Nos équipes sont au travail pour rétablir le service rapidement pour nos clients en panne», peut-on lire sur le site d'Hydro-Québec.