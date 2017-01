Dame Nature laisse des traces

En début de journée, plus de 35 000 foyers étaient privés d'électricité en Outaouais, à Ottawa et dans l'Est ontarien. Au bilan de 22 h, on en comptait plus de 7000 sur tout le territoire, dont près de 6000 du côté d'Hydro-Québec (majoritairement dans les Collines-de-l'Outaouais et le Pontiac) et environ 1400 chez Hydro One et Hydro Ottawa.

Près de 10 mm de verglas sont tombés sur les rues de la capitale fédérale depuis mardi matin, ce qui a compliqué le travail des équipes de rebranchement déployées par Hydro-Québec, Hydro Ottawa et Hydro One. Plusieurs branches d'arbres ont cassé sous le poids de la glace et de la neige au cours de la nuit et au fil de la journée.