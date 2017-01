Le bébé de l'année s'est fait attendre à Gatineau

Il s'agit d'une belle surprise pour le couple, qui attendait son arrivée avec impatience, puisque la date d'accouchement était prévue le 30 décembre dernier.

Au moment de se rendre à l'hôpital, tout s'est déroulé rapidement, aux dires de la nouvelle maman.

« Toute notre famille croyait qu'elle allait naître le 1er janvier, sauf nous, lance le père en riant. On croyait qu'elle allait arriver plus tôt. On s'attendait plus à un bébé de Noël qu'au bébé de l'année. »

La petite Florence a un frère aîné prénommé Guillaume. La famille attendait toujours d'obtenir son congé d'hôpital, lundi.

Pesant 8 livres et mesurant 50 cm à la naissance, Florence dormait paisiblement à l'arrivée du Droit, lundi midi. Ses parents souhaitent vivre le moment dans l'intimité afin de profiter de ce début d'année hors de l'ordinaire.

Montfort accueille le premier bébé à Ottawa

Du côté d'Ottawa, c'est à l'Hôpital Montfort qu'est né le premier bébé de l'année 2017. Une petite fille est venue au monde à 0 h 25, le 1er janvier. « L'arrivée d'un enfant est toujours un moment chargé d'émotions, et nous souhaitons beaucoup de bonheur à toute la famille », a déclaré le Dr Bernard Leduc, président-directeur général de l'Hôpital Montfort.

Afin de marquer l'événement, un panier-cadeau a été remis à la nouvelle maman au nom de l'hôpital. La petite fille a reçu un petit chapeau tricoté à la main par l'une des membres de l'Association des bénévoles de l'Hôpital Montfort.

La direction de l'hôpital a indiqué que les parents souhaitent profiter de ces précieux moments dans l'intimité, et ils ont demandé à ce que leurs noms ne soient pas publiés.

Ailleurs au Québec

Le premier bébé de l'année au Québec serait né à 0 h 01 à Joliette, selon le Journal de Montréal. Il s'agit d'une petite fille nommée Amy.

À 0 h 05, un garçon a vu le jour à Rouyn-Noranda.