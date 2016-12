Ordre du Canada: huit citoyens de la région honorés

M. Pelletier, de Gatineau, ancien député de Chapleau à l'Assemblée nationale, notamment, sera fait membre de l'Ordre du Canada pour ses efforts déployés dans la coopération interprovinciale-territoriale et sa défense des communautés francophones, a précisé Rideau Hall. Mme Cardinal, d'Ottawa, professeure à l'École d'études politiques et titulaire de la Chaire de recherche sur la francophonie et les politiques publiques de l'Université d'Ottawa, sera elle aussi reçue membre de l'Ordre pour ses recherches et sa contribution au développement de politiques publiques et à l'avancement des droits linguistiques. Cette nomination fut une surprise qu'elle a accueillie avec émotion, honneur et humilité.

« C'est une belle façon de terminer 2016 et de commencer 2017 », a entre autres réagi Mme Cardinal.

« Ça vient nous donner une autorité par rapport à ce qu'on a fait et que, dans le fond, ce qu'on a fait a valu la peine », a-t-elle continué.

« C'est aussi une tape dans le dos qui nous dit qu'on peut continuer, parce que c'est très bien ce qu'on a fait. Ça vient valider notre travail », a ajouté Mme Cardinal.

« Je vais porter avec grand honneur, grande fierté, l'insigne de l'Ordre du Canada », a-t-elle précisé.

Trois personnes seront reçues compagnon de l'Ordre du Canada, soit la plus haute désignation, dont l'ancien juge de la Cour suprême du Canada, Morris Fish.

Vingt-deux citoyens seront faits officier, dont le président-directeur général de la Caisse de dépôt et placement du Québec, Michael Sabia, et 75 autres Canadiens seront reçus comme membre de l'Ordre.

Parmi les autres citoyens de la grande région de la capitale fédérale qui seront faits membres de l'Ordre du Canada, il y a Richard French (Chelsea) pour sa contribution à l'amélioration des institutions publiques et pour ses efforts visant à établir des liens entre la fonction publique et le monde des affaires, Robert Marleau (Ottawa), ancien commissaire à l'information du Canada, pour son service au public et ses efforts déployés afin de maintenir l'intégrité de nos institutions nationales, et Marie-Lucie Morin (Ottawa) pour sa contribution de la place du Canada dans le monde ainsi que pour son mentorat professionnel.

Alfred Popp (Ottawa), William MacDonald Evans (Ottawa) et George Norman Hillmer (Ottawa) sont les autres personnes de la région à être nommées membre de l'Ordre du Canada. L'ancien chef du Parti libéral du Canada, Michael Ignatieff, et l'ex-lieutenant-gouverneur de l'Ontario, David Onley, recevront aussi la distinction honorifique civile.

Les récipiendaires de l'Ordre du Canada seront invités à recevoir leur insigne au cours d'une cérémonie, en 2017.

« L'année 2017 marque le 150e anniversaire du Canada et le 50e anniversaire de l'Ordre. Laissons-nous inspirer par ces remarquables Canadiens et saisissons l'occasion pour bâtir un pays plus averti et bienveillant, où tous les citoyens pourront réussir dans toute la mesure du possible », a indiqué le gouverneur général, David Johnston.