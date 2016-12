Idées pour le 100 Wellington

Paul Gaboury

L'ancienne ambassade des États-Unis située au 100, rue Wellington, juste en face du Parlement, pourrait être transformée en Maison du Canada, en galerie ou en centre culturel autochtone, les trois idées parmi les six suggérées qui ont retenu le plus souvent l'attention des 6500 Canadiens et 500 visiteurs étrangers consultés dans le cadre d'un sondage mené par le gouvernement fédéral sur l'avenir de cet immeuble situé en plein coeur du la Cité parlementaire.