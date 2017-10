La région en bref

Dimanche avait lieu la deuxième édition du festival Parcours des basses-cours qui permettait au grand public de visiter trois fermes des collines de Gatineau, soit les fermes Juniper (photo), Roots and Shoots et Ferme et Forêt. L'événement était gratuit.

La navette gratuite Coloris automnal est de retour cette année avec un nouvel arrêt au marché By, angle Sussex et York. La navette reliera les week-ends, de 9 h à 16 h, jusqu'au 22 octobre, les centres-ville d'Ottawa et de Gatineau au lac Pink, au domaine Mackenzie-King, au mont King et au belvédère Champlain.