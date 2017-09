La région en bref

La Ville de Gatineau s'attend aussi à recevoir les autorisations environnementales du ministère de l'Environnement d'ici Noël. Le maire n'est pas très inquiet de la présence de rainettes faux-grillon à proximité de l'emplacement devant accueillir le futur aréna Guertin. «Le terrain nous appartient, on le connaît bien et il y a des méthodes comme la compensation pour résoudre des problèmes liés à la présence de grenouilles», a-t-il ajouté.

La firme de génie avait entamé des procédures juridiques en avril 2016 parce qu'il y avait une mésentente avec la Ville sur le paiement d'honoraires professionnels supplémentaires. CIMA+ exigeait de la Ville la somme de 925 301 $ de plus pour les services rendus en matière de préparation de plans et devis et de surveillance des travaux sur la rue Jacques-Cartier.

La capacité d'action des hauts fonctionnaires de la Ville de Gatineau sera désormais plus grande. Le comité exécutif a annoncé, mercredi, qu'il déléguait une partie de ses pouvoirs à l'administration. Le maire Maxime Pedneaud-Jobin a précisé que c'est par « souci d'efficacité » qu'une telle décision a été prise. Ainsi, environ 150 résolutions par année n'auront plus à être entérinées par le comité exécutif. De fait, l'exécutif fait passer sa délégation de pouvoir pour l'octroi de contrat jusqu'à 100 000 $. Auparavant, les directeurs de services profitaient d'une délégation de pouvoir leur permettant d'octroyer des contrats d'une valeur maximale de 25 000 $. La nomination de directeur adjoint pourra aussi se faire maintenant directement par les directeurs de service. Les services juridiques pourront aussi poser certains gestes légaux qui nécessitaient auparavant une résolution du comité exécutif. « La capacité d'action des fonctionnaires sera plus grande, mais la reddition de compte ne changera pas, elle sera aussi stricte, assure le maire Pedneaud-Jobin. Les processus de révision demeurent les mêmes. Tout sera rendu public et le conseil municipal aura accès à toutes ces décisions. »