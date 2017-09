Les tentes démontées à Saint-Bernard-de-Lacolle

La décision a été prise en se fondant sur le nombre de demandeurs d'asile traversant la frontière à cet endroit.

Un campement temporaire avait été aménagé à cet endroit au cours de la période estivale, alors que le flux de demandeurs d'asile augmentait de façon importante. Des soldats de l'Armée canadienne avaient été déployés au cours du mois d'août pour installer ce campement pouvant abriter des centaines de demandeurs d'asile.

Les demandes étaient généralement soumises par des ressortissants étrangers interceptés par la police alors qu'ils traversaient la frontière entre les États-Unis et le Québec de façon irrégulière. Au cours des derniers mois, les demandeurs d'asile étaient majoritairement d'origine haïtienne. On a aussi noté des gens d'origine indienne, mexicaine, colombienne et turque.

Or, depuis la vague enregistrée au cours de l'été, le flux de demandeurs d'asile a diminué de façon importante au poste frontalier. Des membres de l'armée canadienne ont donc commencé à démanteler les installations temporaires. Le chef des relations avec les médias de la défense nationale, Daniel Le Bouthillier, a précisé que 500 lits dans des tentes chauffées demeureront disponibles jusqu'à ce que des remorques adaptées à l'hiver soient installées.

L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a entrepris des démarches en vue de l'installation d'espaces chauffés à cet endroit. Le ministère fédéral des Travaux publics et Services gouvernementaux a sollicité des fournisseurs pouvant fournir et installer des unités d'habitation pour l'hébergement de 200 personnes pour le compte de l'Agence. Selon l'appel d'offres mis en ligne par le ministère, les installations devront abriter des espaces pour dormir, pour s'alimenter, pour le séjour et le repos, de même que des services sanitaires et des espaces pour une buanderie, une clinique et la distribution de fournitures. Une clôture de périmètre et de l'éclairage sont également prévus sur le site.

Au cours des derniers mois, plusieurs demandeurs d'asile ont pu être hébergés dans la grande région de Montréal. Le 26 septembre, on comptait encore 995 demandeurs d'asile qui bénéficiaient d'hébergement temporaire dans les environs, selon des données du ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion du Québec. Le ministère a aussi précisé que 4615 demandeurs d'asile en attente de traitement de leur demande par le gouvernement fédéral avaient été soutenus en date du 17 septembre pour trouver un logement permanent pour eux et leur famille.