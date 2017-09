La région en bref

Au terme de son voyage sur la côte ouest des États-Unis la semaine dernière, le maire Jim Watson est encore plus optimiste pour la candidature d'Ottawa dans le but d'attirer la multinationale Amazon, qui envisage d'établir un deuxième siège social dans une ville nord-américaine.

« J'ai été très impressionné par la ville de Seattle. Amazon a une large présence au centre-ville, tout comme Google ou d'autres grandes entreprises. [...] Notre intention suscite beaucoup d'enthousiasme de la part des entreprises locales du monde de la technologie et de nos autres partenaires économiques. L'intérêt est là, nous allons envoyer notre soumission, on travaille là-dessus depuis que la compagnie en a fait l'annonce il y a quelques semaines. Le comité est très excité par notre cahier de candidature et j'espère que l'on va respecter l'échéancier du 19 octobre », a-t-il lancé mercredi.

Il dit ignorer pour l'instant quelle forme pourrait prendre l'aide des gouvernements fédéral ou provincial dans ce dossier.

Rappelons que M. Watson, qui s'est aussi rendu à Los Angeles lors de sa mission économique, a visité le siège social d'Amazon en compagnie de Michael Wooff, consul et premier délégué commercial au consulat général du Canada.