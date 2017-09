La région en bref

Le Droit Les événements du jour, en quelques mots.

John Fraser de nouveau candidat

Pour une troisième fois, John Fraser représentera les troupes libérales dans Ottawa-Sud, en vue des prochaines élections provinciales ontariennes. Fraser est déjà député d'Ottawa-Sud depuis 2013. Il y avait remplacé l'ex-premier ministre Dalton McGuinty, dans une élection partielle, lorsque ce dernier avait pris sa retraite. M. Fraser avait été le bras droit de M. McGuinty durant 14 ans dans son comté. En 2014, Fraser était réélu dans cette circonscription en battant le même adversaire conservateur, Matt Young, cette fois, avec une confortable avance de plus de 8000 voix.

Mairie de Chelsea: Tim Kehoe se lance dans la course

L'un des plus virulents opposants au projet de sentier communautaire à Chelsea se lance dans la course à la mairie. Tim Kehoe, celui qui avait recouru aux tribunaux pour freiner la transformation du chemin de fer désaffecté en sentier de plein air, annoncera lundi soir qu'il se lance à l'assaut de la mairie qu'il a si souvent critiquée. M. Kehoe indique vouloir s'attaquer au « montant vertigineux de (la) dette municipale et (à) l'augmentation constante (des) taxes. »

Centre d'injections supervisées: une semaine décisive

C'est mardi qu'ouvrira le centre autorisé temporaire d'injections supervisées du marché By. Celui-ci se veut une réponse aux plaintes des résidants du quartier qui habitent près du parc Raphael-Brunet où un centre non autorisé de prévention des surdoses a vu le jour il y a quelques semaines. Ce dernier avait été mis sur pied parce qu'un centre d'injections supervisées permanent tardait à ouvrir ses portes dans la Côte-de-Sable. Des rumeurs courent maintenant quant au fait que les gestionnaires du centre installé dans le parc ne veuillent finalement pas quitter les lieux, sous prétexte que la communauté a besoin de plus d'un seul site. La responsable du site, Marilou Gagnon, n'a pas donné suite aux appels du Droit.

10e édition de la Classique de canots des Collines

Une quarantaine de canoteurs se sont élancés, samedi, à l'assaut de la rivière Gatineau dans le cadre de la 10e édition de la Classique de canots des Collines. Il y avait là deux circuits de 18 et 28 km. L'événement réunissait cette année des équipes de New York, du Michigan et de quatre régions du Québec.

Johnston rencontre le public pour la dernière fois

Le gouverneur général David Johnston rencontrait le public pour la dernière fois, samedi, dans le cadre de l'événement «Savourez l'automne à Rideau Hall». Ce rendez-vous annuel donne, entre autres, l'occasion aux citoyens de rencontrer des producteurs et chefs locaux à Rideau Hall. Le mandat de M. Johnston prendra fin dans quelques jours. Julie Payette sera officiellement investie au poste de gouverneure générale du Canada, le 2 octobre.

Blocs opératoires: un plan d'action discuté ce lundi