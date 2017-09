La région en bref

Le Droit Les événements du jour, en quelques mots.

S'approprier la rue

Agrandir Calas Outaouais Etienne Ranger, Le Droit

Le Centre d'aide et de lutte contre les agressions sexuelles (CALAS) de l'Outaouais a organisé jeudi la portion québécoise de la marche « La rue, la nuit, femmes sans peur ». Les participantes se sont rassemblées à la statue Maurice-Richard pour ensuite emprunter le pont Alexandra afin de rejoindre des centaines de femmes qui marchaient dans les rues d'Ottawa. La rue représente la liberté, précise le CALAS, et la marche se veut un moment privilégié pour susciter la solidarité et dénoncer la violence sexuelle. Les participantes se sont ensuite réunies à l'Université d'Ottawa pour une foire d'organismes et pour écouter des témoignages.

Mobilisation pour le VIH/SIDA

Agrandir Gary Lacasse et Sylvain Laflamme PATRICK WOODBURY, Le Droit

Le Bureau régional d'action sida (BRAS) a tenu jeudi une épluchette de blé d'Inde au Marché public du Vieux-Hull dans le cadre de la Marche action SIDA Banque Scotia visant à amasser des fonds pour lutter contre la maladie. L'activité a aussi servi à sensibiliser la population envers les personnes vivant avec le VIH. Le BRAS Outaouais a comme mission d'élaborer et de promouvoir des actions communautaires visant l'amélioration de la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH/SIDA, et celles touchées par cette réalité. Sur la photo, Gary Lacasse et Sylvain Laflamme, deux responsables de l'événement.

Myriam Nadeau remporte le Prix de la relève municipale de l'UMQ

Agrandir Myriam Nadeau et Alexandre Cusson, maire de Drummondville Etienne Ranger, Le Droit