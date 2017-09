La région en bref

« Place des festivals est un incubateur de projets pour animer et faire vivre notre centre-ville et tout Gatineau, il faut l'appuyer et le varie croître, a-t-il déclaré. Les citoyens ont besoin à la mairie de quelqu'un qui a une vision à long terme du potentiel qu'offre le développement de la rue Laurier et du centre-ville. »

La Ville de Gatineau rappelle que la collaboration des citoyens de Hull et d'Aylmer demeure essentielle afin de maintenir suffisamment d'eau potable dans les réserves.

Ainsi, l'interdiction d'arrosage mécanique est toujours en vigueur, malgré les températures estivales des derniers et des prochains jours.

Cette interdiction est rendue nécessaire en raison des travaux de modernisation de l'usine d'eau potable de Hull.

Le non-respect de cette directive est passible d'une amende de 200 $ pour les citoyens et de 500 $ pour un commerce.

La Ville demande aussi aux gens de réduire le plus possible leur consommation d'eau potable pendant les heures de pointe d'utilisation de l'eau, à savoir entre 5h et 8h et entre 17h et 20h.