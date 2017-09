La région en bref

« Je suis allé au mois d'août à Montréal dans ce dossier-là et ils (les ministres des Finances et de l'Éducation) m'assurent qu'ils travaillent sur un scénario de solution à court terme. Je n'ai pas de date à vous donner, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on ne peut plus revivre ça », a indiqué le député de Papineau.

Questionné sur la hausse faramineuse de la taxe scolaire dans les commissions scolaires francophones de l'Outaouais, M. Iracà n'a toutefois pas été en mesure de fournir des détails précis sur les solutions présentement à l'étude. Les ministres des Finances et de l'Éducation, Carlos Leitão et Sébastien Proulx, sont sur le cas, a-t-il mentionné.

« Je réitère qu'il faut absolument régler ce problème-là. On ne peut pas laisser ça comme ça latent sans rien faire », a affirmé M. Iracà à des représentants des médias, mardi, lors d'une conférence de presse portant sur une aide financière destinée à des écoles des secteurs Buckingham et Masson-Angers.

La Ville de Gatineau s'apprête à revoir en profondeur l'offre de stationnement sur son territoire. La tarification, la technologie et la réglementation elle-même sont tous des éléments qui sont dans la mire de l'administration.

Plutôt que d'avoir une tarification unique dans ses stationnements et ses espaces payants sur rue, la Ville pourrait exiger des tarifs différents selon la demande et en fonction des événements. La tarification de base pourrait aussi se faire en fonction de la densité de la population dans un secteur donné.

Les vieux parcomètres doivent éventuellement disparaître pour laisser la place à une technologie plus récente, plus rentable et plus efficace. Ainsi, des horodateurs doivent faire leur apparition au cours des prochaines années. La méthode du paiement « payer par espace » serait utilisée et une application mobile pourrait être mise en opération.

L'administration compte aussi permettre aux résidents de louer leur stationnement privé, sur l'ensemble du territoire, où il y a un problème d'offre, sauf dans le centre-ville. Selon la direction, la mise en place de cette mesure d'économie du partage dans le centre-ville aurait comme effet d'augmenter l'offre de stationnement dans le secteur, ce qui est contraire à la volonté de la Ville de limiter l'utilisation de l'automobile au centre-ville.

Plusieurs élus ont proposé d'augmenter la tarification des stationnements municipaux dans le centre-ville selon le prix des stationnements commerciaux. Les nouveaux tarifs doivent entrer en fonction en 2018, en fonction des discussions qui auront lieu lors de l'étude du budget en novembre prochain. L'administration a aussi reçu le mandat d'évaluer les budgets requis pour la mise en place des nouvelles technologies dans le cadre de l'étude du budget 2019.